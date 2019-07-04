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Filenin Sultanları en iyi dört takım arasında!
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FİLENİN SULTANLARI EN İYİ DÖRT TAKIM ARASINDA!

Filenin Sultanları en iyi dört takım arasında!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabında A Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen final etabında milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 25-21, 25-15 ve 25-21'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup eden milliler, 2'de 2 yaparak grubunu ilk sırada tamamladı.

Uluslar Ligi'nde üst üste iki yıldır finallere yükselmeyi başaran milli takım, dünyanın en iyi 4 takımı arasına adını yazdırdı.

A Milli Takım'ın yarı finaldeki rakibi, yarın oynanacak ABD-Brezilya karşılaşmasının ardından belli olacak.

Milliler, yarı final karşılaşmasını 6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 10.00'da oynayacak. 

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