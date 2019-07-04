U21 Ligi neden kaldırıldı?

Toplantıya katılan Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, bu kararın nedenini TRT SPOR'a açıkladı.
U21 Ligi'ndeki rekabetin azlığına vurgu yapan Kafkas amaçlarının buradaki futbolcuların alt liglerde oynamasının önünü açarak gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu söyledi.
Tolunay Kafkas, U21 Lig yerine ilerleyen süreçte ayrı bir lig kurulması için her ay kulüplerle görüşmeler yapılacağını dile getirdi.
TFF, Türk futboluna katkı sağlayamadığı gerekçesiyle U21 Ligi'nin kaldırıldığını açıklamıştı.
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