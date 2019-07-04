﻿
U21 Ligi'nin kaldırılması kararı değerlendirildi
﻿
Site İçi Arama
﻿

U21 LİGİ'NİN KALDIRILMASI KARARI DEĞERLENDİRİLDİ

U21 Ligi'nin kaldırılması kararı değerlendirildi

Türk futboluna beklenen katkıyı sağlayamadığı gerekçesiyle U21 Ligi'nin kaldırılması kararının, yapılan değerlendirme toplantısı sonucu doğru olduğu dile getirildi ve ligin oynanmaması konusunda görüş birliğine varıldı.

1336 Okunma
 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ile Süper Lig kulüplerinin altyapı sorumluları, 3 Ağustos 2018 tarihinde TFF tarafından 2018-2019 sezonunda son kez düzenleneceği duyurulan U21 Ligi'nin durumunu gözden geçirmek için bir araya geldi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop ve Hasan Akıncıoğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Genç Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin, Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk ile kulüp temsilcileri katıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türk futboluna beklenen katkıyı sağlayamadığı gerekçesiyle U21 Ligi'nin kaldırılması kararının doğru olduğu dile getirildi ve ligin oynanmaması konusunda görüş birliğine varıldı. Bunun yanı sıra TFF ve Kulüpler Birliği'nin, bu ligin yerini dolduracak alternatif organizasyonlar üzerinde çalışma yapması kararlaştırıldı.

Ayrıca TFF'nin antrenör eğitimi ve Grassroots konularında kulüplere danışmanlık hizmeti vereceği bilgisi kulüp temsilcilerine aktarıldı.

ETİKETLER #MKE Ankaragücü #Antalyaspor #Atiker Konyaspor #Alanyaspor #Beşiktaş #Bursaspor #BB Erzurumspor #Çaykur Rizespor #Demir Grup Sivasspor #Evkur Y.Malatyaspor #Fenerbahçe #Galatasaray #Göztepe #Kasımpaşa #Kayserispor #M.Başakşehir #Akhisar Bel. #Trabzonspor #Adana Demirspor #Adanaspor #Afjet Afyonspor #Giresunspor #Altay #Altınordu #Balıkesirspor Baltok #Boluspor #Denizlispor #Elazığspor #Eskişehirspor #Gazişehir Gaziantep FK #Gençlerbirliği #Hatayspor #İstanbulspor #K Karabükspor #Osmanlıspor #Ümraniyespor #Bandırmaspor #Bugsaş Spor #Darıca G.Birliği #Etimesgut Bld. #Fatih Karagümrük #Fethiyespor #K.Maraşspor #Kırklarelispor #A. Selçukspor #Manisa BŞB.SK #Pendikspor #Şanlıurfaspor #Sivas Belediyespor #Tarsus İdman Yurdu #Tokatspor #Tuzlaspor #Z. Kömürspor #Menemen Bel. #Amed Sportif #Ankara Demirspor #Bayrampaşa #Bodrum Bel. #Eyüpspor #Gaziantepspor #Gümüşhanespor #Hacettepe Spor #İnegölspor #Kastamonuspor 1966 #Keçiörengücü #Manisaspor #Niğde Belediyespor #Sakaryaspor #Samsunspor #Sancaktepe Bel. #Sarıyer #Batman Petrol #Bayburtspor #Bergama Bel. #Bucaspor #Çatalca Spor #Düzcespor #Erbaaspor #Erzin Belediyespor #H.E. Adıvarspor #Karşıyaka #Kemerspor 2003 #Kocaeli Birlik Spor #Kozan Bel.SK #Mersin İdmanyurdu #Nazilli Belediyespor #Ofspor #Silivrispor #Yomraspor #1461 Trabzon #A. Bağcılar #Anagold 24Erzincanspor #Diyarbekirspor #Gölcükspor #K.Erciyesspor #Kırıkhanspor #Muğlaspor #Pazarspor #Tire 1922 Spor #Van BŞB #Yeşil Bursa #Adliyespor #Aydınspor 1923 #Düzyurtspor #Büyükçekmece Tepecikspor #Cizrespor #Çorum Bel. #Elaziz Belediyespor #Karacabey Birlik #Kızılcabölükspor #Kocaelispor #Payas Bel. #Sultanbeyli Bel. #Tekirdağspor #Beylerbeyispor #Derince Spor #Dersim Spor #Kartalspor #Kütahyaspor #Maltepespor #Manavgatspor #Orduspor #Denizli Bel. #Türk Metal Kırıkkalespor
Cavcav ve Kaplan, gazetecilerle kahvaltıda buluştu
Türk Telekom'un rakipleri belli oldu
5
Sefa Yılmaz, Gençlerbirliği'nde
Mert Çetin: "Avrupa'da şans bulmayı çok istiyorum"
Ankara'nın medarı iftiharı: Gençlerbirliği
Ankara U13 şampiyonu Gençlerbirliği
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿