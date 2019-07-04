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Erkan Veyseloğlu, Darüşşafaka Tekfen'de
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ERKAN VEYSELOĞLU, DARÜŞŞAFAKA TEKFEN'DE

Erkan Veyseloğlu, Darüşşafaka Tekfen'de

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen'de transfer hareketliliği başladı.

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Sezona Selçuk Ernak yönetiminde başlayan Darüşşafaka Tekfen kadrosunu milli bir yıldız ile takviye etti.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Erkan Veyseloğlu ile önümüzdeki sezon için anlaşıldığı ifade edildi.

2000 yılında Antbirlik çatısı altında basketbol kariyerine başlayan Erkan Veyseloğlu geçtiğimiz üç sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan forması altında geçirmişti.

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