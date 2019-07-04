Türk Telekom'un rakipleri belli oldu

Geçtiğimiz sezon EuroCup'ta mücadele ettikten sonra bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne adım atan Türk Telekom A Grubu'nda mücadele edecek.

Bu sabah saatlerinde çekilen kurada Başkent temsilcisinin rakipleri şu şekilde sıralandı:

Oostende

Strasbourg

Manresa

Sassari

Unet Holon

Ayrıca A Grubu'na Kera, Bakk ve Liet üçlüsünden biri daha gelecek. Aynı şekilde diğer tarafta da Karh, Mins ve Toru üçlüsünden birisi gelecek.

Böylelikle Türk Telekom'un mücadele edeceği FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 8 takımdan oluşacak.