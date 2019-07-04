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Türk Telekom'un rakipleri belli oldu
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TÜRK TELEKOM'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Türk Telekom'un rakipleri belli oldu

Bu sezon ülkemizi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Türk Telekom'un rakipleri belli oldu.

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Geçtiğimiz sezon EuroCup'ta mücadele ettikten sonra bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne adım atan Türk Telekom A Grubu'nda mücadele edecek.

Bu sabah saatlerinde çekilen kurada Başkent temsilcisinin rakipleri şu şekilde sıralandı:

  • Oostende
  • Strasbourg
  • Manresa
  • Sassari
  • Unet Holon

Ayrıca A Grubu'na Kera, Bakk ve Liet üçlüsünden biri daha gelecek. Aynı şekilde diğer tarafta da Karh, Mins ve Toru üçlüsünden birisi gelecek.

Böylelikle Türk Telekom'un mücadele edeceği FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 8 takımdan oluşacak.

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