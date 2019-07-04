Türk Telekom'un rakipleri belli oldu

Geçtiğimiz sezon EuroCup'ta mücadele ettikten sonra bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne adım atan Türk Telekom A Grubu'nda mücadele edecek.
Bu sabah saatlerinde çekilen kurada Başkent temsilcisinin rakipleri şu şekilde sıralandı:
Ayrıca A Grubu'na Kera, Bakk ve Liet üçlüsünden biri daha gelecek. Aynı şekilde diğer tarafta da Karh, Mins ve Toru üçlüsünden birisi gelecek.
Böylelikle Türk Telekom'un mücadele edeceği FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 8 takımdan oluşacak.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.