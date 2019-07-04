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70 milyon euro ile bonservisini aldı
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70 MİLYON EURO İLE BONSERVİSİNİ ALDI

70 milyon euro ile bonservisini aldı

İspanyol futbolcu Rodrigo Hernandez, serbest kalma bedeli olan 70 milyon euroyu ödeyerek Atletico Madrid Kulübü ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

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Rodrigo Hernandez'in yasal temsilcileri, La Liga kurumunun Madrid'deki ofisine giderek, futbolcunun sözleşmesinin olduğu Atletico Madrid'den ayrılmasını sağlayan 70 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödedi.

Atletico Madrid Kulübü'nün 2018 Mayıs ayında Villarreal'den 20 milyon euroya transfer ettiği 23 yaşındaki Rodrigo, İspanyol ekibiyle olan sözleşmesini sonlandırdı.

İspanyol basını, Rodrigo'nun yeni takımının İngiltere'nin Manchester City olacağını yazdı.

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