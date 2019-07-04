70 milyon euro ile bonservisini aldı

Rodrigo Hernandez'in yasal temsilcileri, La Liga kurumunun Madrid'deki ofisine giderek, futbolcunun sözleşmesinin olduğu Atletico Madrid'den ayrılmasını sağlayan 70 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödedi.
Atletico Madrid Kulübü'nün 2018 Mayıs ayında Villarreal'den 20 milyon euroya transfer ettiği 23 yaşındaki Rodrigo, İspanyol ekibiyle olan sözleşmesini sonlandırdı.
İspanyol basını, Rodrigo'nun yeni takımının İngiltere'nin Manchester City olacağını yazdı.
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