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Chelsea'de Lampard dönemi
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CHELSEA'DE LAMPARD DÖNEMİ

Chelsea'de Lampard dönemi

Premier Lig ekibi Chelsea, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine efsane oyuncusu Frank Lampard'ın getirdiğini açıkladı.

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3 yıllık sözleşmeye imza atan Lampard, futbolculuk döneminde Chelsea ile 3 lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 

Chelsea’de 13 yıl geçiren Lampard, son olarak Derby County’yi çalıştırmış ve takımı Championship play-off finaline taşımıştı. 

Londra ekibi, Lampard açıklamasında "Evine hoşgeldin" ifadesini kullandı.

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