Chelsea'de Lampard dönemi

3 yıllık sözleşmeye imza atan Lampard, futbolculuk döneminde Chelsea ile 3 lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Chelsea’de 13 yıl geçiren Lampard, son olarak Derby County’yi çalıştırmış ve takımı Championship play-off finaline taşımıştı.
Londra ekibi, Lampard açıklamasında "Evine hoşgeldin" ifadesini kullandı.
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