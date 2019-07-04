Sergen Yalçın: UEFA bizim için yeni bir heyecan olacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kamp çalışmalarının ikinci döneminde yaptıkları idman öncesinde açıklamalarda bulundu.

''2-3 gündür antrenman yapıyoruz ve kampın başındayız. Yavaş yavaş oyuncularımızı futbol oynamaya alıştırıyoruz. İkinci kamp bizim için maçlara hazırlık dönemi olacak. Oyuncularımız hazır gelmiş ve fit durumdalar. İyi durumda herkes. UEFA bizim için yeni bir heyecan olacak. Oyuncularımız ve biz heyecanlıyız. Şu anda bir hedef koymadık ama ilk etapta gruplara kalabilirsek bizim için iyi bir başarı diye düşünüyorum. 3 tane tur oynayacağız, kolay değil. Yavaş yavaş ilk maça belki hazır olmayacağız ama ilk turu atlatırsak ondan sonraki turlarda daha iyi olacağız"

''3-4 oyuncu eksiğimiz bulunuyor''

Sergen Yalçın, takıma dahil edecekleri oyuncular ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

''3-4 oyuncu eksiğimiz bulunuyor. Yönetim, başkan çalışıyorlar. Biz de fikir beyan ediyoruz. Umarım ikinci kampa kadar 2-3 oyuncu katabilirsek daha geniş bir kadro oluşturabiliriz. Bu sene 3 etapta olacağımız için geniş kadroya ihtiyacımız var. Stoperde alacağımız bir oyuncu var ve net gibi görünüyor. Santrfor ve kenar oyuncusu olabilir. Hangi oyuncu daha faydalı olabilecekse bize ona bakıyoruz. Yerli oyuncularla da ilgileniyoruz Avrupa'dan ve yurt içinden. Şu anda bize maddi külfet oluşturmaması lazım. Hem istediğimiz oyuncunun olması hem külfet olmaması kolay değil'."

''Bolu'da 2 hazırlık maçı yapacağız''

Bolu'da yaptıkları kamp boyunca 2 hazırlık maçı yapacaklarını dile getiren Sergen Yalçın, ''11'inde kamp etabımız bitecek. 18'inde Sivasspor ile oynayıp 25'inde UEFA'da oynayacağız'' ifadelerini kullandı.