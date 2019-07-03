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Fenerbahçe'de 10 numara Kruse'a emanet
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FENERBAHÇE'DE 10 NUMARA KRUSE'A EMANET

Fenerbahçe'de 10 numara Kruse'a emanet

Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Alman yıldız, sarı-lacivertli ekipte 10 numaralı formayı giyecek.

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Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Werder Bremen takımında forma giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kampa katılan Kruse'a sarı-lacivertli forma altında başarı dileğinde bulunuldu.

Alman yıldız, Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı giyecek.

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