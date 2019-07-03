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13 yaşında Avrupa ikincisi oldu
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13 YAŞINDA AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

13 yaşında Avrupa ikincisi oldu

13 yaşındaki milli sporcu Koral Berkin Kutlu, erkekler 50 metre kelebekte 48.08'lik derecesiyle ikinci oldu ve gümüş madalyayı boynuna taktı.

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Finlandiya'da düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Oyunları'nda Koral Berkin Kutlu gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Ampute sporcu Berkin Kutlu, su korkusundan anne ve babası ile eğitmenlerinin ilgi ve sevgisi sayesinde kurtularak yüzmeye başladı. Yüzmeyi öğrendikten sonra, Paralimlik Dünya Şampiyonumuz Beytullah Eroğlu'dan ilk madalyasını aldı.

Sağ kolu ve sol bacağı olmayan 13 yaşındaki milli sporcunun çalışma azmi ve başarı isteği, Paralimpik Oyunlara katılma barajı olan Ipc Dünya A'yı geçen en küçük sporcu olma başarısını beraberinde getirdi.

Hedef Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları

Yarışlarda çok heyecanlanan ve hırslanan Berkin, 9 Eylül 2019'da Londra'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasına katılma hakkını da elde etmeyi başardı.

Berkin, haftanın 5 günü, günde 3 saat çalışıyor. Yüzmeyi hayatı boyunca sürdürmeyi düşünen Berkin'in, şimdiki hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak ve orada altın madalya kazanmak.

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