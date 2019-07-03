Afrika Kupası'nda en iyi 11'i belli oldu

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen organizasyonun grup aşamasında oynayan en iyi kadroyu açıkladı.
Mısır 4 oyuncu ile ilk 11'de en fazla futbolcusu olan takım olurken, Cezayir'den 2 oyuncu ilk 11'e seçildi.
En iyi ilk 11 şöyle:
Kale: Ahmed El Shenawy (Mısır)
Defans: Ahmed Elmohamady (Mısır), Yaya Banana (Kamerun), Ahmed Hegazi (Mısır), Ashraf Hakimi (Fas)
Orta saha: Riyad Mahrez (Cezayir), Anicet Abel (Madagaskar), Ismail Bennacer (Cezayir)
Forvet: Muhammed Salah (Mısır), Jordan Ayew (Gana), Sadio Mane (Senegal)
En iyi kadro yedekleri şöyle:
Kaleci: Andre Onana (Kamerun)
Defans: Youcef Atal (Cezayir), Medhi Benatia (Fas)
Orta saha: Andre Zambo Anguissa (Kamerun), Mubarak Wakaso (Gana)
Forvet: Cedric Bakambu (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Carolus Andriamatsinoro (Madagaskar), Youcef Belaili (Cezayir)
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