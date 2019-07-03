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Madrid-İngiltere arası klasikleşen yolculuk
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MADRİD-İNGİLTERE ARASI KLASİKLEŞEN YOLCULUK

Madrid-İngiltere arası klasikleşen yolculuk

Real Madrid’in en büyük alıcısı Premier Lig… İspanyol kulüp, şu ana kadar İngiltere’ye sattığı futbolculardan 300 milyon euro’dan fazla gelir elde etti.

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Real Madrid’in Premier Lig’e ilk büyük transferi Robinho oldu. İspanyol devi, şu an Başakşehir’de oynayan Brezilyalı yıldızı 2008 yılında 42 milyon euro’ya Manchester City’ye gönderdi.

İki yıl sonra Hollandalı Van Der Vaart 10 milyon euro’ya Tottenham’a, 2012’de de Esteban Granero 8 milyon euro’ya QPR’a gitti.

Mesut Özil’in Arsenal’e transferi ise bir kulüp rekoruydu. Arsenal, Real Madrid’den ayrılan Türk asıllı futbolcu için 45 milyon euro ödedi. Di Maria 2014’te Manchester United’a tam 75 milyon euro karşılığında imza atarken Alvaro Morata da 60 milyon euro’ya Chelsea’nin futbolcusu olmuştu.

Real Madrid’in Premier Lig’e son gönderdiği isim ise Mateo Kovacic. Kovacic de İspanyol kulübe 45 milyon euro kazandırdı.

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