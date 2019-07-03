NBA'de 8 saatte 3.2 milyar dolar

NBA'de sezon öncesi transfer dönemi büyük heyecana sahne oluyor.
Serbest oyuncu transfer döneminin açılmasıyla birlikte yeni bir rekora imza atıldı.
İlk 8 saat içinde başta Kevin Durant ve Kyrie Erwing gibi yıldızlar olmak üzere oyuncular toplam 3 milyar 200 milyon dolarlık sözleşmelere imza attı.
Uzun süredir şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro kurmak amacıyla bütçesinde boşluk yaratan Brooklyn Nets, Kevin Durant, Kyrie Irwing ve DeAndre Jordan gibi yıldızlara toplamda 345 milyon dolar ödemeyi taahhüt ederek dikkatleri üzerine çekti.
Yıldız oyuncusu Damian Lillard ile 5 yıl için 196 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Portland da, sezonda iddialı olacağının sinyalini verdi.
Toronto Raptors'ı şampiyonluğa taşıyan ve transfer döneminin en gözde ismi olan Kawhi Leonard’ın durumu ise henüz belirsiz.
Serbest oyuncu durumunda olan Leonard'ın transferinde kadrosuna Anthony Davis'i de katan Los Angeles Lakers öne çıkıyor.
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