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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu
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FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. 7 futbolcu kampa sonradan dahil olacak.

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Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası kamp kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Harun Tekin, Berke Özer, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan

Defans: Burak Albayrak, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut

Orta saha: Jailson Siquera, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Oğuz Kağan Güçtekin, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Barış Alıcı, Victor Moses

Forvet: Max Kruse, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç

Yeni transfer Max Kruse'nin akşam saatlerinde kafileye dahil olması bekleniyor.

Eljif Elmas, Miha Zajc ve Emre Belözoğlu 10 Temmuz, Hasan Ali Kaldırım ise 12 Temmuz’da kampa katılacak.

Kupa Amerika'da forma giyen Mauricio Isla ile Nabil Dirar ise 21 - 27 Temmuz tarihleri arasında takım arkadaşları ile çalışmaya başlayacak.

Diego Reyes ve Carlos Kameni'nin yanı sıra sözleşmesi uzatılmayan Volkan Demirel'de kamp kadrosunda yer almıyor.

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