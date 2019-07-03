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Sefa Yılmaz, Gençlerbirliği'nde
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SEFA YILMAZ, GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Sefa Yılmaz, Gençlerbirliği'nde

Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz'ı transfer etti.

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Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz'ı transfer etti.

Son olarak Altınordu forması giyen 1990 doğumlu futbolcu Sefa Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Berlin doğumlu futbolcu ülkemizde Kayserispor, Trabzonspor, Alanyaspor , Gaziantepspor, Boluspor ve Altınordu takımlarında forma giydi.
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