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Beşiktaş erkek voleybolunu dondurdu
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BEŞİKTAŞ ERKEK VOLEYBOLUNU DONDURDU

Beşiktaş erkek voleybolunu dondurdu

Beşiktaş, gelecek sezon yeniden Efeler Ligi'nde mücadele edecek erkek voleybol şubesinin faaliyetlerini dondurdu.

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Yönetim kurulundan, ekonomik nedenlerle şube faaliyetlerinin 2019-2020 sezonunda durdurulması yönünde karar çıktı.

2017-2018 sezonunda Efeler Ligi’nde küme düşen ve geçen sezonu Birinci Lig’de geçiren siyah beyazlı ekip, yeniden Efeler Ligi’ne yükselme başarısı göstermişti.

Beşiktaş'ın kararının resmiyet kazanmasının ardından final etabını üçüncü bitiren Sorgun Belediye'nin Efeler ligine davet edilmesi bekleniyor.

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