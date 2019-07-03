Beşiktaş erkek voleybolunu dondurdu

Yönetim kurulundan, ekonomik nedenlerle şube faaliyetlerinin 2019-2020 sezonunda durdurulması yönünde karar çıktı.
2017-2018 sezonunda Efeler Ligi’nde küme düşen ve geçen sezonu Birinci Lig’de geçiren siyah beyazlı ekip, yeniden Efeler Ligi’ne yükselme başarısı göstermişti.
Beşiktaş'ın kararının resmiyet kazanmasının ardından final etabını üçüncü bitiren Sorgun Belediye'nin Efeler ligine davet edilmesi bekleniyor.
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