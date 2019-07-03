Fransa Bisiklet Turu başlıyor

Bu yıl 106'ncısı düzenlenecek olan Fransa Bisiklet Turu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayacak.
Organizasyona yoğun ilgi göstermesi beklenen Belçikalı sporseverlerin, Tour de France öncesi oldukça heyecanlı olduğu gözleniyor
Perşembe günü şehir meydanında yapılacak tanıtıma yaklaşık 1 milyon sporseverin katılması bekleniyor.
Dünyanın bir numaralı bisiklet organizasyonu öncesi, Brüksel sokakları Tour de France'i simgeleyen çeşitli görsellerle süslendi.
194 kilometre boyunca koşulacak turun ilk etabında, 176 bisikletçi mücadele edecek.
Brüksel'deki açılış yarışında, Grand Place - UNESCO Dünya Mirası Alanı - Atomium - 1958 Brüksel Dünya Fuarı ve Galeries Royales Saint Hubert gibi kentin turistik yerlerinden geçilecek..
Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz’da herzamanki gibi Paris’teki Champ-Elysee meydanında sona erecek.
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