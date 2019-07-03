﻿
Fransa Bisiklet Turu başlıyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

FRANSA BİSİKLET TURU BAŞLIYOR

Fransa Bisiklet Turu başlıyor

Fransa Bisiklet Turu için geri sayıma geçildi. Cumartesi günü Belçika'da başlayacak tur öncesinde yapılacak tanıtıma, yaklaşık 1 milyon sporseverin katılması bekleniyor.

271 Okunma
 

Bu yıl 106'ncısı düzenlenecek olan Fransa Bisiklet Turu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayacak.

Organizasyona yoğun ilgi göstermesi beklenen Belçikalı sporseverlerin, Tour de France öncesi oldukça heyecanlı olduğu gözleniyor

Perşembe günü şehir meydanında yapılacak tanıtıma yaklaşık 1 milyon sporseverin katılması bekleniyor.

Dünyanın bir numaralı bisiklet organizasyonu öncesi, Brüksel sokakları Tour de France'i simgeleyen çeşitli görsellerle süslendi.

194 kilometre boyunca koşulacak turun ilk etabında, 176 bisikletçi mücadele edecek.

Brüksel'deki açılış yarışında, Grand Place - UNESCO Dünya Mirası Alanı - Atomium - 1958 Brüksel Dünya Fuarı ve Galeries Royales Saint Hubert gibi kentin turistik yerlerinden geçilecek..

Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz’da herzamanki gibi Paris’teki Champ-Elysee meydanında sona erecek.

ETİKETLER
Sefa Yılmaz, Gençlerbirliği'nde
Mert Çetin: "Avrupa'da şans bulmayı çok istiyorum"
Ankara'nın medarı iftiharı: Gençlerbirliği
Ankara U13 şampiyonu Gençlerbirliği
Mustafa Kaplan: "Oynadığımız futbolla ses getirmek istiyoruz"
Yenimahalle'nin sporcuları engel tanımıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿