Ankara U13 şampiyonu Gençlerbirliği

Dokuz takımın mücadele ettiği Ankara U13 Yerel Ligi'nde yer alan Gençlerbiriği U13 takımı grubunu lider tamamlayarak U13 Ankara Şampiyonu unvanını aldı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan törenle kupalarını alan futbolculara kupayı Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandaz adına Ankara Futbol İl Temsilcisi Yardımcısı Bayram Akyel takdim etti.
Takım antrenörleri Kürşat Koca, Emrah Özkan ve İsmail Erel de törende hazır bulundu.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.