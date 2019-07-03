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Ankara U13 şampiyonu Gençlerbirliği
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ANKARA U13 ŞAMPİYONU GENÇLERBİRLİĞİ

Ankara U13 şampiyonu Gençlerbirliği

Dokuz takımın mücadele ettiği Ankara U13 Yerel Ligi'nde yer alan Gençlerbiriği U13 takımı grubunu lider tamamlayarak U13 Ankara Şampiyonu unvanını aldı.

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Dokuz takımın mücadele ettiği Ankara U13 Yerel Ligi'nde yer alan Gençlerbiriği U13 takımı grubunu lider tamamlayarak U13 Ankara Şampiyonu unvanını aldı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan törenle kupalarını alan futbolculara kupayı Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandaz adına Ankara Futbol İl Temsilcisi Yardımcısı Bayram Akyel takdim etti.

Takım antrenörleri Kürşat Koca, Emrah Özkan ve İsmail Erel de törende hazır bulundu.
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