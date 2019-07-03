Halkbanklı Gençler Türkiye Üçüncüsü

Gençler Türkiye Voleybol Şampiyonası son gününde final ve üçüncülük maçları oynandı.
Halkbank Genç Erkek Takımı, üçüncülük dördüncülük maçında karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-2 (22-25, 25-18, 25-15, 20-25, 15-11) mağlup ederek turnuvayı kupayla tamamladı.
Üçüncülüğü kazanan başkent ekibinin kupa ve madalyalarını Ankara Voleybol İl Temsilcisi Selahattin Karayel takdim etti.
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