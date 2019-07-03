Ozan Kabak ilk antrenmanda sakatlandı

Önümüzdeki sezon Schalke'de oynayacak olan Ozan Kabak ilk antrenmanında ayağından sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada Ozan Kabak’ın tedavisinin 2-3 hafta süreceği açıklandı.
Genç futbolcunun takıma tam olarak ne zaman döneceği ise yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Hatırlanacağı üzere Ozan Kabak bu yaz 15 milyon euro karşılığında Almanya'nın Stuttgart ekibinden Schalke ekibine geçmişti.
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