OGM Ormanspor'da altyapı seçmeleri başlıyor

Geçen sezon gösterdiği başarıyla Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne çıkan OGM Ormanspor'da altyapı hareketliliği başladı.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada yeni sezon basketbol altyapı seçmelerinin 16-17 Temmuz'da M.Sait Zarifoğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirileceği ifade edildi.

Buna göre 16 Temmuz tarihinde 10.00 ile 16.00 arasında kızlarda altyapı seçmeleri yapılacak. 17 Temmuz tarihinde ise saat 11.00 ile 15.30 arasında bu sefer Erkekler altyapı seçmeleri başlayacak.

Hatırlanacağı üzere OGM Ormanspor bu sezon Türk Basketboluna genç yetenekler yetiştirmeyi planlayan Basketbol Gençler Ligi'nde de mücadele edecek.