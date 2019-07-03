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Keçiörengücü'nde transfer
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KEÇİÖRENGÜCÜ'NDE TRANSFER

Keçiörengücü'nde transfer

Başkent temsilci, Muhammed Birkan Tetik, Cem Ekinci ve Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.

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Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Keçiörengücü, Muhammed Birkan Tetik, Cem Ekinci ve Samet Akaydın'ı transfer ettiğini duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kastamonuspor 1966'dan Muhammed Birkan Tetik, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan Cem Ekinci ve Şanlıurfaspor'dan Samet Akaydın ile anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, açıklamada geçen sezon kulüpte forma giyen futbolculardan Metin Uçar, Kadir Korkut, Erdi Dikmen ,Uğur Utlu, Burak Aydın, Süleyman Olgun, Devrim Taşkaya, Sertaç Çam, Cihan Can, Selim Kayacı, Taha Balcı ve Abdulkadir Kuzey ile yeniden sözleşme imzalandığı belirtildi.
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