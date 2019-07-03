Obradovic'in hayatı kitap oldu

Kazandığı 9 Avrupa Ligi kupasıyla basketbolun yaşayan efsanesi olarak gösterilen 59 yaşındaki Obradovic'in hayatı, Fanatik Kitap bünyesinde, "Yaşayan Efsane Obra" ismiyle Gökhan German ve Hamit Turhan'ın kalemiyle yazıldı.
Obradovic'in doğumundan basketbola başlamasına, milli formayı giymesinden antrenörlük yıllarına kadar hayatı, başarıları kitapta anlatılıyor. Obradovic'i yakından tanıyan spor dünyasının önemli isimlerinin görüşlerinin de yer aldığı kitapta özel fotoğraflar da bulunuyor.
Başantrenör Obradovic, 2013 yılında çalıştırmaya başladığı Fenerbahçe'yle 1 Avrupa Ligi, 4 lig şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 kupa kazandı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.