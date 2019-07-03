﻿
Obradovic'in hayatı kitap oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

OBRADOVİC'İN HAYATI KİTAP OLDU

Obradovic'in hayatı kitap oldu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'in hayatını anlatan kitap, satışa sunuldu.

219 Okunma
 

Kazandığı 9 Avrupa Ligi kupasıyla basketbolun yaşayan efsanesi olarak gösterilen 59 yaşındaki Obradovic'in hayatı, Fanatik Kitap bünyesinde, "Yaşayan Efsane Obra" ismiyle Gökhan German ve Hamit Turhan'ın kalemiyle yazıldı.

Obradovic'in doğumundan basketbola başlamasına, milli formayı giymesinden antrenörlük yıllarına kadar hayatı, başarıları kitapta anlatılıyor. Obradovic'i yakından tanıyan spor dünyasının önemli isimlerinin görüşlerinin de yer aldığı kitapta özel fotoğraflar da bulunuyor.

Başantrenör Obradovic, 2013 yılında çalıştırmaya başladığı Fenerbahçe'yle 1 Avrupa Ligi, 4 lig şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 kupa kazandı. 

ETİKETLER #Fenerbahçe
Nihat Özdemir: "Şu anda bir sorun yaşamıyoruz"
Belözoğlu'dan Başakşehir'e veda
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de
Fenerbahçe top başı yaptı
Allahyar Sayyadmanesh'in mutluluğu
Fenerbahçe, İranlı forveti bekliyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿