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Nihat Özdemir: "Şu anda bir sorun yaşamıyoruz"
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NİHAT ÖZDEMİR: "ŞU ANDA BİR SORUN YAŞAMIYORUZ"

Nihat Özdemir: "Şu anda bir sorun yaşamıyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileri, Kulüpler Birliği Vakfı temsilcileri ile yayıncı kuruluş Digiturk'ün yetkilileri, TFF'nin Riva'daki tesislerinde bir araya geldi.

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TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantı, 3 saat sürdü.

Toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Özdemir: "Şu anda bir sorun yaşamıyoruz"

Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş Digiturk ile bir sorun yaşamadıklarını söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı temsilcileri ve yayıncı kuruluş yetkilileri ile bir toplantı yaptıklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Toplantıda önümüzdeki sezon TFF, Kulüpler Birliği ve beIN Sports ilişkilerini ve çalışmalarını gözden geçirdik. Bu çalışmaların süreceğini ifade etmek istiyorum. Türk futbolu için en iyi neticelerin alınacağına inancımız tamdır. Hedefimiz, Türk futbolunun marka değerini yukarı taşımaktır. Bunda TFF, Kulüpler Birliği ve beIN Sports'a önemli görevler düşmektedir. Bu konular hakkında çalışma ve araştırmalarımız devam edecektir. En kısa zamanda bunları sonlandırmayı düşünüyoruz. Futbolun marka değerini artırmak için çalışmalar, görüşmeler devam edecektir. Şu anda bir sorun yaşamıyoruz."

Yayıncı kuruluşun Türkiye'ye önem verdiğinin altını çizen Özdemir, "Avrupa'da, Asya'da ve dünyada spora önem vermekte ve önemli yayınları bulunmakta. 83 milyon nüfuslu ve güçlü, dünyanın 16. büyük ekonomisi olan Türkiye'de beIN Sports bulunmak istiyor. Fedakarlıklarının farkındayız. Biz onların ortağıyız. Bir nevi iş ortaklığı yapmaktayız. Türk futbolunun marka değerini yukarı taşırsak buradan daha fazla kazanç elde ederiz ve hep birlikte daha çok fayda sağlarız. Bundan önemli derecede fayda sağlayacağımıza bütün yüreğimizle inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Orman: "Yayıncı kuruluşun yöneticileriyle çok iyi bir ilişkimiz var"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ise yayıncı kuruluşla iyi ilişkilerinin olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Yayıncı kuruluşun yöneticileriyle çok iyi bir ilişkimiz var. Bütün kulüpler de yayıncı kuruluşla ilişkilerini iyi götürmeye çalışıyor. Türk futbolunun yukarı gidebilmesi için marka değeri ile alakalı çalışmalar yapılması gerekli. Daha çok ürünün pazarlanması ve parlatılması gerekli. Bir tek beIN Sports değil, kulüplerin de içinde olması lazım. Digiturk'ün Türkiye'de yapmış olduğu yatırımlara bizim de katkı sunmamız lazım. Aramızda bunları konuştuk, gayet de güzel geçti. Türkiye'de sıkıntılı bir süreç var ama ortada yapılmış bir sözleşme var. Kulüplerimizin durumu da ortada. Bu, beIN Sports'a faydalı olmayacağız demek değildir. Hep birlikte bu pastayı nasıl büyütürüz onun çalışmasının içinde olmamız lazım." 

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