Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz, Galatasaray'da

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Şener Özbayraklı ile 2, Jimmy Durmaz ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Şener Özbayraklı'ya 2019-2020 sezonu için 6 milyon lira, 2020-2021 için ise 7 milyon lira ödeneceği aktarıldı.
Son olarak Fransa'nın Toulouse ekibinde forma giyen 30 yaşındaki Türk asıllı İsveçli hücum oyuncusu Jimmy Durmaz'ın ise 2019-2020 sezonu için 6 milyon lira, 2020-2021 için 7 milyon lira, 2021-2022 için ise 8 milyon lira alacağı kaydedildi.
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