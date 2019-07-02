﻿
Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz, Galatasaray'da
﻿
Site İçi Arama
﻿

ŞENER ÖZBAYRAKLI VE JİMMY DURMAZ, GALATASARAY'DA

Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz, Galatasaray'da

Galatasaray, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı transfer ettiğini duyurdu.

125 Okunma
 

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Şener Özbayraklı ile 2, Jimmy Durmaz ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Şener Özbayraklı'ya 2019-2020 sezonu için 6 milyon lira, 2020-2021 için ise 7 milyon lira ödeneceği aktarıldı.

Son olarak Fransa'nın Toulouse ekibinde forma giyen 30 yaşındaki Türk asıllı İsveçli hücum oyuncusu Jimmy Durmaz'ın ise 2019-2020 sezonu için 6 milyon lira, 2020-2021 için 7 milyon lira, 2021-2022 için ise 8 milyon lira alacağı kaydedildi.

ETİKETLER #Galatasaray
Nihat Özdemir: "Şu anda bir sorun yaşamıyoruz"
Galatasaray, Diagne için pazarlık masasında
Galatasaray'da yüzler gülüyor
Galatasaray, 156. yabancı futbolcusunu aldı
1
Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama
Galatasaray'da hedef Banega
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿