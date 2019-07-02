Ankaragücü yönetiminden bir istifa daha

Ankaragücü’nde istifalar üst üste geliyor.
Başkan Yardımcısı Sadık Soylu’nun istifa etmesinin ardından yönetim kurulunda Genel Sekreterlik görevini yürüten Gürkan Büyükkaralı da istifa ederek yönetimden ayrıldığını açıkladı.
İstifa dilekçesini Başkan Mehmet Yiğiner’e sunan Gürkan Büyükkaralı, uzun yıllardır Ankaragücü’nün yönetiminde bulunuyordu.
25 Ocak 2018 tarihinde seçilen Mehmet Yiğiner’in başkanlığındaki yönetim kurulundan daha evvel Murat Ağcabağ, Ercan Soydaş, Tuna Yılmaz ve Sadık Soylu ayrılmıştı.
Başkanvekili Osman Gazi Kandaş ve Asbaşkan Metin Akyüz ise Temmuz ayında yapılacak kongrede, Mehmet Yiğiner’in listesinde yer almak istemediğini bildirmişlerdi.
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