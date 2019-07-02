Gençlerbirliği, sağlık testinden geçti

Gençlerbirliği futbolcuları, yeni sezon öncesi Acıbadem Ankara Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Gençlerbirliği Futbol Kulübü oyuncularından Mats Seuntjens, Taha Cengiz Demirtaş, Übeyd Adıyaman, Soner Dikmen, Erdem Özgenç, Çayan Poshoroğlu, Yıldırım Mert Çetin, Serdarcan Eralp, Yasin Pehlivan, İlker Karakaş, Berat Ayberk Özdemir, Ahmet Oğuz, Nadir Çiftçi, Hüseyin Eren Bektaş, Mustafa Hüseyin Seyhan, Rahmetullah Berişbek, Arda Kızıldağ, Sorin Bogdan Stancu, Stephane Sessegnon, Burak Çapkınoğlu ve Abdullah Şahindere yeni sezon öncesi Acıbadem Ankara Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Sporcular, kan tetkiklerinin yapılmasının ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcuların sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
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