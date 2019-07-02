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Ziraat'li gençler, Türkiye Şampiyonu
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ZİRAAT'Lİ GENÇLER, TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Ziraat'li gençler, Türkiye Şampiyonu

Ziraat Bankası, Erkekler Türkiye Şampiyonası final mücadelesinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Ziraat'li Gençler 3-0 kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

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Ziraat Bankası, Erkekler Türkiye Şampiyonası final mücadelesinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. 

Selim Sırrı Tarcan Voleybol Salonunda oynanan mücadeleyi Ziraat'li Gençler 3-0 kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Setler; 25-17 25-19, 25-18 Ziraat Bankası lehine sonuçlandı.

Şampiyona boyunca iyi bir oyun ortaya koyan gençler Ankara Genç Erkekler Türkiye Şampiyonluğunun ardından Türkiye Şampiyonu oldular.

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