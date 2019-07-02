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Murat Ağcabağ: "Hazırlıklarımızı yaptık, kongre tarihini bekliyoruz"
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MURAT AĞCABAĞ: "HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK, KONGRE TARİHİNİ BEKLİYORUZ"

Murat Ağcabağ: "Hazırlıklarımızı yaptık, kongre tarihini bekliyoruz"

Ankaragücü’nde başkan adaylığını açıklayan Murat Ağcabağ, "Hazırlıklarımızı yaptık, Sayın Mehmet Yiğiner’den kongre tarihini açıklamasını bekliyoruz" dedi.

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Ankaragücü’nde başkan adaylığını açıklayan Murat Ağcabağ, A Spor’a telefonla bağlanarak kongre sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Kongre tarihini bekliyoruz”

Başkent ekibinde yapılacak olağanüstü kongre tarihinin henüz netleşmediğini belirten Ağcabağ, “Şimdiye kadar kongrenin tarihi açıklanmadı. Temmuz ayı dendi ama tarih konusunda açıklama yapılmadı. Hazırlıklarımızı yaptık, kongre tarihini bekliyoruz. Sayın Mehmet Yiğiner’den kongre tarihini açıklamasını bekliyoruz, şu an için net bir tarih yok.“ diye konuştu.

“Daum ve Korkut ile görüştük”

Teknik direktör konusunda çalışmalarının sürdüğü dile getiren Ağcabağ, tecrübeli Alman teknik adam Christoph Daum ve genç teknik direktör Tayfun Korkut ile görüştüklerini söyledi. Ağcabağ, ”Teknik direktör konusunda arkadaşlarımız görüşmelerini sürdürüyor. Ben, bire bir olarak Daum ile görüştüm. Arkadaşlarım ise Tayfun Korkut ile irtibat halindeler. Bu konudaki net bilgi, 1 hafta içinde oluşacak.” dedi.

“Doğru yönetim olmadığından…”

Ankaragücü’nün mevcut yönetiminin yürütmüş olduğu yanlış politikalar yüzünden kulübün değerleri oyuncularının takımdan ayrıldığını ifade eden Ağcabağ, “Elimizde çok değerli oyuncular vardı ancak birçoğunu kaybettik. Pinto, Djedje, Boyd gibi değerli oyuncularımız takımdan ayrıldı. Umarım Pazdan’ı da kaybetmeyiz. Bence zamanında müdahale edilseydi takımda kalacaklardı. Doğru yönetim olmadığından dolayı sıkıntılar yaşıyoruz.“ şeklinde konuştu.

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2
Kelender
2 Temmuz 201919:06
Mehmet Yiginer bu güne kadar yaptıklarım seni efsane başkan olarak Ankaragucu tarihine altın harflerle adının yazılmasını sağladı ama artı deniz bitti para bulacağım kaynaklar kurudu bunda sonrası Ankaragucu nu uçurum bekliyor lütfen Ankaragucu nu paralı kişilere bırak eğer Mutat Agcabay bu takımı uçuruma suruklerse senin farkın ortaya çıkar hatta takım küme düşerse Mehmet Yiginer Başkan bize sahip çık naraları atılır sende o zaman kuru bakmayın benim için o iş bıktı dersin ama bugün için bu işi bırak hem senin hemde Ankaragucu için en doğru yol bu bilmiyorum başka yol varmı.
1
Yahya
2 Temmuz 201917:36
Benim en buyuk hayal kirikligim yeni bir Cemal Aydin donemi yasamak olur.Taraftar bolunmus, Tribun lideri gecinenler nema rant derdinde, gercek taraftar Tribune adim atmiyor ve denetimsiz keyfi yonetimle kulup birilerine resmen istismar kapisi olmus.Gece Augustine satilip sabaha Angora evlerinden milyonluk evler aliniyor. Misirin Bilmem ne takimindan Tombul bir oyuncuyu 250 bin dolara alip muhasebede 1 milyon dolar gosteren bir Ankaragucu..Bunlari yeniden yasamayalim. Yuku cok agirdi o gunlerin. Agcabayda gelecekse bunlarin olmayacaginin garantisini vermeli. Ankaragucu bu ulkede Sampiyonluk potansiyeli olan Istanbul disindaki 2-3 kulupten birisi ve 5 milyonluk bir sehirde Ankaragucu basarili oldugunda milyonlarca Euro kazandirir. Bu kulubun kiymetini bilip hayata gecirecek bir baskanimiz olsun artik. Taraftar var Potansiyel var, Stad var koca 5 milyonluk bir sehir var.Hayal kirikligi olmasin
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