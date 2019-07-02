Murat Ağcabağ: "Hazırlıklarımızı yaptık, kongre tarihini bekliyoruz"

Ankaragücü’nde başkan adaylığını açıklayan Murat Ağcabağ, A Spor’a telefonla bağlanarak kongre sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Kongre tarihini bekliyoruz”

Başkent ekibinde yapılacak olağanüstü kongre tarihinin henüz netleşmediğini belirten Ağcabağ, “Şimdiye kadar kongrenin tarihi açıklanmadı. Temmuz ayı dendi ama tarih konusunda açıklama yapılmadı. Hazırlıklarımızı yaptık, kongre tarihini bekliyoruz. Sayın Mehmet Yiğiner’den kongre tarihini açıklamasını bekliyoruz, şu an için net bir tarih yok.“ diye konuştu.

“Daum ve Korkut ile görüştük”

Teknik direktör konusunda çalışmalarının sürdüğü dile getiren Ağcabağ, tecrübeli Alman teknik adam Christoph Daum ve genç teknik direktör Tayfun Korkut ile görüştüklerini söyledi. Ağcabağ, ”Teknik direktör konusunda arkadaşlarımız görüşmelerini sürdürüyor. Ben, bire bir olarak Daum ile görüştüm. Arkadaşlarım ise Tayfun Korkut ile irtibat halindeler. Bu konudaki net bilgi, 1 hafta içinde oluşacak.” dedi.

“Doğru yönetim olmadığından…”

Ankaragücü’nün mevcut yönetiminin yürütmüş olduğu yanlış politikalar yüzünden kulübün değerleri oyuncularının takımdan ayrıldığını ifade eden Ağcabağ, “Elimizde çok değerli oyuncular vardı ancak birçoğunu kaybettik. Pinto, Djedje, Boyd gibi değerli oyuncularımız takımdan ayrıldı. Umarım Pazdan’ı da kaybetmeyiz. Bence zamanında müdahale edilseydi takımda kalacaklardı. Doğru yönetim olmadığından dolayı sıkıntılar yaşıyoruz.“ şeklinde konuştu.