Gençlerbirliği’nde İlhan Cavcav’ın başkan olduğu dönemde yıllarca başkanvekili görevini yürüten Niyazi Akdaş’ın annesi Fatma Selma Akdaş, son yolculuğuna uğurlandı.
Fatma Selma Akdaş’ın cenazesi, Cebeci İsmetoğultürk Camii’nde kılınan öğle namazına müteakiben Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze törenine, Gençlerbirliği’nin efsane başkanı Hasan Şengel, Başkent ekibinin yöneticilerinden Arif Ölmez, Şahin Kartal, Mustafa Kerem Doğan, Bülent Üstündağ ve Mehmet Emin Gür de katıldı.
Törene katılan Gençlerbirliği yöneticileri ve çok sayıdaki kişi, Niyazi Akdaş ve ailesine taziyelerini iletti.
Klasspor olarak merhumeye Allah’tan rahmet, Niyazi Akdaş ve ailesine başsağlığı diliyoruz.
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