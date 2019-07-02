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Gençlerbirliği, Halil İbrahim ile "devam" dedi
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GENÇLERBİRLİĞİ, HALİL İBRAHİM İLE "DEVAM" DEDİ

Gençlerbirliği, Halil İbrahim ile "devam" dedi

Gençlerbirliği, altyapısından yetişen ve bu sezon sözleşmesi biten Halil İbrahim Pehlivan ile yeniden anlaşarak iki yıllık sözleşme imzaladı.

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Gençlerbirliği, altyapısından yetişen ve bu sezon sözleşmesi biten Halil İbrahim Pehlivan ile yeniden anlaşarak iki yıllık sözleşme imzaladı.

Halil İbrahim Pehlivan, başkent ekibinin altyapısında her kategoride forma giydi ve Hacettepe’de şampiyonluk sevinci yaşayarak Gençlerbirliği A takımına yükseldi.

A takım kadrosunda da uzun yıllar görev yapan 25 yaşındaki Halil İbrahim Pehlivan, iki yıl daha Kırmızı Kara forma ile mücadele edecek.

İmza töreninde Kulüp Genel Menajeri Emrah Atasoy ve Teknik Direktörü Mustafa Kaplan da hazır bulundu.

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Takımda ciddi haksızlık var
2 Temmuz 201916:33
Bu Halil İbrahim’e verilen şansın  alaaddin okumuşa verilmedi, kaldıki alaaddin Okumuş Halil İbrahim’den çok üstün futbolcu
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