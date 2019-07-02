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Bursaspor, Koşukavak ile anlaştı
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BURSASPOR, KOŞUKAVAK İLE ANLAŞTI

Bursaspor, Koşukavak ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Bursaspor'da yeni teknik adam belli oldu. Yeşil beyazlılar, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile 1 artı 1 yıllık anlaşmaya vardı.

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Bursaspor'un Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne gelen Koşukavak, anlaşmanın ardından incelemelerde bulundu.

Deneyimli teknik adam, bugün tesislerde resmi sözleşmeyi de imzalayacak.

Koşukavak daha önce Gazişehir Gaziantep, İstanbulspor, Altay, Şanlıurfaspor ve Bursa Nilüferspor’da görev almıştı.

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