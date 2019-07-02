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Tottenham'dan 517 gün sonra bir ilk
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TOTTENHAM'DAN 517 GÜN SONRA BİR İLK

Tottenham'dan 517 gün sonra bir ilk

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Championship takımı Leeds United'dan 18 yaşındaki Jack Clarke'ı transfer etti. Böylece Londra ekibi 517 sonra ilk transferini yaptı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, genç oyuncuyla 2023'e kadar anlaşma yapıldığı ve oyuncunun 1 sezon daha kiralık olarak Leeds United'da kalacağı belirtildi.

Tottenham en son 31 Ocak 2018'de Paris Saint-Germain'den (PSG) Lucas Moura'yı transfer etmişti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Londra ekibi, yeni stadının inşası nedeniyle transfer yapmıyordu. Tottenham, 517 gün sonra yaptığı ilk transfer olan Clarke için Leeds United'a 10 milyon pound ödeyecek.

Geçen sezon 25 maçta forma giyen İngiliz oyuncu 2 de gol attı.

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