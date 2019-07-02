﻿
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de
﻿
Site İçi Arama
﻿

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE'DE

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de

Fenerbahçe tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu’nu kadrosuna kattığını açıkladı.

264 Okunma

Sarı-lacivertli ekip, eski oyuncusu Eski Belözoğlu'yu transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

''Kulübümüz, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu’nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu’na yuvana ‘hoş geldin’ diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.''

ETİKETLER #Fenerbahçe
Belözoğlu'dan Başakşehir'e veda
Fenerbahçe top başı yaptı
Allahyar Sayyadmanesh'in mutluluğu
Fenerbahçe, İranlı forveti bekliyor
Sloukas 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da
Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlandı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿