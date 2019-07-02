Gigi Datome ile üç yıl daha!

Sabah saatlerinde kulübün yeni internet sitesinden yapılan açıklamada İtalyan basketbolcunun 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko'da kalacağı ifade edildi.

2015 yazında Sarı-Lacivertli kulübün bir parçası olan Gigi Datome geride bıraktığımız sezonlarda takımıyla birlikte 2017 yılında Turkish Airlines EuroLeague şampiyonu olmuştu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, mücadele edeceği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyeceği yeni sezon öncesinde kadro yapılanması çalışmalarını sürdürüyor. Ekibimiz, bu kapsamda yapılan anlaşma sonucunda, İtalyan forvetimiz Gigi Datome’nin sözleşmesini üç sezon daha uzatmıştır.

Gigi Datome, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir.

Datome, 2015 yazında dahil olduğu Fenerbahçe Ailesi’nin erkek basketbolda elde ettiği tüm başarıların önemli bir parçası olmanın ve büyük Fenerbahçe taraftarıyla güçlü bir sevgi bağı kurmanın yanı sıra, saha içindeki ve saha dışındaki karakteriyle de tüm basketbolseverlerin takdirini kazanmıştır.