Taha ve Berat, sezona iddialı giriyor

Gençlerbirliği, 2019-20 sezonunun ilk antrenmanını, İlhan Cavcav Tesisleri’nde yaptı. İdman sonrasında Klasspor mikrofonlarına açıklamalarda bulunan yetenekli oyuncular kaleci Taha Cengiz Demirtaş ve Berat Ayberk Özdemir, kendi adına sezona iddialı girdiklerini belirtti.

Taha Demirtaş: “Camiamızı bilen bir isim olan Mustafa Kaplan ile çalışacağız”

25 yaşındaki kaleci Taha, “Hedefim, bu sene formamı kimseye vermemek olacak ancak ilk iki maçta cezalıyım. Bu biraz sıkıntı oluşturuyor ama mücadelemizi yapacağız. Bu sene kaleyi kimseye vermek istemiyorum.” dedi.

Mustafa Kaplan’ın camiayı bilen bir isim olduğunu aktaran kaleci Taha, “Hak ettiğimiz Süper Lig’e geri geldik. Mustafa Kaplan ile de yeniden buluştum. Hacettepe’de de çalışmıştık. Ankaragücü’nde geçen sene iyi işler yaptı, bu sezon da Gençlerbirliği’nde güzel işler yapacağına inanıyorum. Camiamızı bilen bir isim olan Mustafa Kaplan ile çalışacağız. Daha önce altyapıdan çıkan oyuncuları oynatmıştı. Aynı heyecanı yaşıyoruz yine.” diye konuştu.

Berat Özdemir: “Formayı alıp kimseye bırakmak gibi bir niyetim yok”

Gençlerbirliği forması ile yaşadığı şampiyonluğun gururunu yaşadığını belirten yetenekli oyuncu Berat, “Geçen sene şampiyon olarak bitirdik. Bu şampiyonlukta ben de katkı verenlerden biriyim. Takım olarak çok büyük emekler sarf ederek bu aşamaya geldik. 20 yaşında alt yapısından yetiştiğim camia ile şampiyonluk yaşadım. Çok mutluyum, bunun herkese nasip olacağını düşünmüyorum. Gençlerbirliği’nin layık olduğu yere getirdik” dedi.

Mustafa Kaplan’ın kendi kariyerine vurgu yapan genç oyuncu, “Mustafa Kaplan, beni Hacettepe’de oynatan ve milli takıma gönderen bir hocamdır. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Ankaragücü’nde güzel bir sezon geçirdi, umarım burada da istediği iyi işleri yapacaktır. Mustafa Kaplan, altyapıya önem veren bir isim. Altyapıdan çıkan oyuncuların kalıcı olmasını istiyorum.” ifadesini kullandı.

Tecrübeli oyuncu Selçuk Şahin’in Gençlerbirliği’nden ayrılmasına üzüldüğünü kaydeden Berat Özdemir, “Selçuk Şahin’in takımdan ayrılmasından sonra üzüntümü kendisine belli ettim. Saha içinde abim, saha dışında babam olarak görüyordum. Çünkü; kariyerine bakacak olursak müthiş bir tecrübeye sahipti. Saha içinde ve dışında ondan çok şey öğrendim. 38 yaşında olmasına halen daha çalışmasına devam ediyor. Çok profesyonel bir isim. Umarım ben de onun gittiği yoldan giderim” dedi.

Bu sezon Gençlerbirliği’nin as oyuncusu olmak istediğinin altını çizen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Geçen sene aldığım formayı bu sene bırakmak istemiyorum. Güzel bir kamp dönemi geçirip bu sene formayı alıp kimseye bırakmak gibi bir niyetim yok. İlk hedefim, Gençlerbirliği’ne en güzel faydayı getirmektir. Daha sonrasından ise büyüklerimiz nasıl karar verirse öyle olur. “ şeklinde konuştu.