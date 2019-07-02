Geçtiğimiz yıl 22,5 milyon euro bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiltere günlerini anlattı. Bein Sport'a özel açıklamalar yapan milli oyuncu, sezon öncesi çok çalıştığı formayı kapacağını söyledi.
Takımında mutlu olduğunu belirten cenk Tosun, en büyük hayalinin Everton forması ile Avrupa kupalarında oynamak olduğunu söyledi.
Cenk, taraftarın kendisini çok sevdiğini ve gitmesini istemediklerini ifade etti.
''İngiltere'ye alıştım. İstanbul'a göre biraz sakin. Ailemle birlikteyim ve mutluyum. İngilizlerden pozitif geri dönüşler alıyorum. Beni seviyor. Gitmemi istemiyor. Tribünler benim için beste yapmış. Bu da beni gururlandırıyor.''
Beşiktaş'ın maçlarını izlediğini söyleyen Cenk Tosun '' Beşiktaş taraftarı ile aramda farklı bir bağ var. Vaktim oldukça seve seve gidiyorum Vodafone Park'ı ve takım arkadaşlarımı çok özlüyorum. Orada çok güzel anılarım var.'' dedi.
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