﻿
Cenk Tosun İngiltere günlerini anlattı
﻿
Site İçi Arama
﻿

CENK TOSUN İNGİLTERE GÜNLERİNİ ANLATTI

Cenk Tosun İngiltere günlerini anlattı

Milli oyuncu Cenk Tosun, İngiltere günlerini değerlendirdi. Everton forması ile mutlu olduğunu belirten Cenk, en büyük hedefinin takımı ile Avrupa kupalarında oynamak olduğunu söyledi.

204 Okunma
 

Geçtiğimiz yıl 22,5 milyon euro bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiltere günlerini anlattı. Bein Sport'a özel açıklamalar yapan milli oyuncu, sezon öncesi çok çalıştığı formayı kapacağını söyledi.

Takımında mutlu olduğunu belirten cenk Tosun, en büyük hayalinin Everton forması ile Avrupa kupalarında oynamak olduğunu söyledi.

Cenk, taraftarın kendisini çok sevdiğini ve gitmesini istemediklerini ifade etti.

''İngiltere'ye alıştım. İstanbul'a göre biraz sakin. Ailemle birlikteyim ve mutluyum. İngilizlerden pozitif geri dönüşler alıyorum. Beni seviyor. Gitmemi istemiyor. Tribünler benim için beste yapmış. Bu da beni gururlandırıyor.'' 

Beşiktaş'ın maçlarını izlediğini söyleyen Cenk Tosun '' Beşiktaş taraftarı ile aramda farklı bir bağ var. Vaktim oldukça seve seve gidiyorum Vodafone Park'ı ve takım arkadaşlarımı çok özlüyorum. Orada çok güzel anılarım var.'' dedi.

ETİKETLER #Beşiktaş
Fikret Orman'dan yayıncı kuruluş açıklaması
1
Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama
TFF'den yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı
'Dozer' lakaplı Cemil Usta'yı tanıyalım
Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif komisyonda kabul edildi
Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿