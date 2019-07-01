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Orhan Aktaş Giresunspor'da
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ORHAN AKTAŞ GİRESUNSPOR'DA

Orhan Aktaş Giresunspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

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Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun transfer çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, son olarak Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un kadrosunda yer alan 24 yaşındaki savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile bir yıllık mukavele imzalandığı, transfer çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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