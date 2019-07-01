Avusturya'da neler yaşandı?

Formula 1'de sezonun 9'uncu ayağı Avusturya, büyük bir heyecana sahne oldu.
Yarışa ikinci sıradan başlayıp kalkışta yaşadığı sorunla 7.'liğe kadar gerileyen Red Bull pilotu Max Verstappen, kusursuz bir sürüş ile zafere uzandı.
2019 sezonundaki ilk galibiyetini alan genç sürücü, Honda'yı da 2006'dan sonra ilk kez zirveye taşımış oldu.
Ferrari'nin galibiyet hasreti bu yarışta da sonlanmadı.
Bahreyn, Kanada ve Avusturya'da zaferi son anlarda kaptıran İtalyan takımı, son galibiyetini 2018 Amerika Grand Prix'sinde Kimi Raikkonen ile kazanmıştı.
Mercedes'in ise, 2019 sezonundaki hakimiyeti sona erdi.
İlk 8 yarışın tamamında zirveyi bırakamayan Alman takımı, Avusturya'da Bottas ile 3'üncü sırada yer aldı.
Damalı bayrağı 5'inci sırada gören Lewis Hamilton ise 10 yarış sonra podyumda yer almadı.
McLaren'ın yükselişi de devam ediyor.
Son iki yarışta iki araçla birden puan almayı başaran İngiliz takımı, toplamda 52 puana ulaştı.
McLaren, 2017 sezonunda 30, 2018 sezonunun tamamında ise 62 puan toplamıştı.
Alfa Romeo Racing ile yarışı 10'uncu sırada tamamlayan Antonio Giovinazzi, Formula 1 kariyerindeki ilk puanını aldı.
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