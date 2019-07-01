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Rashford'dan 4+1 yıllık sözleşme
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RASHFORD'DAN 4+1 YILLIK SÖZLEŞME

Rashford'dan 4+1 yıllık sözleşme

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, forvet oyuncusu Marcus Rashford ile 4+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Rashford'un 2020'de bitecek sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı ve sözleşmesine 1 yıl uzatma opsiyon maddesi konulduğu bildirildi.

Manchester United kulüp akademisine 7 yaşında katılan İngiliz milli oyuncu, profesyonel futbol hayatında başka bir kulüpte forma giymedi.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Rashford 13 gol attı.

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