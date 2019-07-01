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Galatasaray'da 4 basketbolcu takımda kaldı
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GALATASARAY'DA 4 BASKETBOLCU TAKIMDA KALDI

Galatasaray'da 4 basketbolcu takımda kaldı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Doğa Sigorta, 4 oyuncusu ile yola devam etme kararı aldı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat oyuncu Marko Arapovic ile Can Korkmaz, Caner Erdeniz ve Ayberk Olmaz'ın sözleşmelerindeki opsiyon haklarının kullanıldığı kaydedildi.

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