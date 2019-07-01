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Galatasaray'a Rumen forvet
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GALATASARAY'A RUMEN FORVET

Galatasaray'a Rumen forvet

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Rumen milli oyuncu Claudia Pop Cuic'i kadrosuna kattı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, forvet pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, daha önce Türkiye'de İstanbul Üniversitesi ve BOTAŞ'ta oynayan Cuic için, "Oyuncumuza Galatasaray'a 'hoş geldin' der, sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir sezon geçirmesini dileriz." denildi.

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