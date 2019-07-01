Sivasspor'da kombine fiyatları belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu sezon da eski kombine kart sahiplerine öncelik tanınacak. Bu kapsamda 4 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'te eski kombine kart sahipleri için kombineler satışa sunulacak ve 10 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te satışlar kapanacak.
11 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de ise tüm koltuklar genel satışa sunulacak, taraftarlar dilediği yerden kombinesini satın alabilecek.
Kombineler 75 ile 400 lira arasında satılacak
Yeni sezonda geçerli olacak kombinelerin fiyatları ise Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası alt ve üst tüm tribünler 75 lira, maraton üst C, D ve E blok 200 lira, maraton üst A, B, F ve G blok 150 lira, maraton alt C, D ve E blok 200 lira, maraton alt A, B, F ve G blok 150 lira, VIP B üst bayan tribün 75 lira, VIP B-E alt tribün ise 400 lira olarak belirlendi.
Kombine satışı www.passo.com.tr adresinden ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.
Taraftarlara en fazla 5 kombine kart satışı yapılacak, sezon başladıktan sonra da kombine kart satışları devam edecek.
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