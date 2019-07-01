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Turgut Atakol Turnuvası İstanbul'da başladı
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TURGUT ATAKOL TURNUVASI İSTANBUL'DA BAŞLADI

Turgut Atakol Turnuvası İstanbul'da başladı

Basketbolda ümitler kategorisinde dünyanın en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Turgut Atakol Turnuvası, İstanbul'da başladı.

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24. Turgut Atakol Turnuvası'nın ilk gününde 2 karşılaşma yapıldı.

Caferağa Spor Salonu'nda yapılan maçlarda Türkiye ile Ukrayna, Fransa ile de Yunanistan karşı karşıya geldi.

Ümit Milli Takım, ilk yarısını 54-34 önde tamamladığı karşılaşmada Ukrayna'yı 88-59 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Diğer müsabakada ise Yunanistan, Fransa'yı 60-55 mağlup etti.

Organizasyonda 2 Temmuz Salı günü, Türkiye-Yunanistan ve Ukrayna-Sırbistan maçları yapılacak.

Ümit Milli Takım'ın yanı sıra Fransa, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan'ın yer aldığı turnuvada, tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçların ardından grupta ilk sırayı alan takım, şampiyonluğa ulaşacak.

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