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Juventus'tan orta sahaya takviye
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JUVENTUS'TAN ORTA SAHAYA TAKVİYE

Juventus'tan orta sahaya takviye

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) şampiyonu Juventus, Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'yu kadrosuna kattı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre Juventus, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi biten Rabiot'yu renklerine bağladı.

Yarın Torino kentindeki Allianz Stadı'nda imza töreni düzenlenecek 24 yaşındaki futbolcunun kontrat süresine dair bilgi verilmedi.

2012'den beri altyapısından yetiştiği PSG'de oynayan Rabiot, Fransa Milli Takımı formasını 6 kez giydi.

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