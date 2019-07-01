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Adanaspor'un yeni sezon mesaisi
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ADANASPOR'UN YENİ SEZON MESAİSİ

Adanaspor'un yeni sezon mesaisi

Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, 2019-2020 sezonunun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

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Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmandan önce teknik heyet, futbolcular ve personel, fotoğraf çektirdi.

Basına ve taraftara açık gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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