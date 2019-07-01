Fas ve Fildişi Sahili üst tura yükseldi

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın D Grubu'nda 3. ve son karşılaşmalar yapıldı.

Fas, Boussoufa'nın son dakikada attığı golle Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti.

Fildişi Sahili de Namibya'yı Gradel'in 39, Die'nin 58, Zaha'nın 84 ve Cornet'nin 89. dakikadaki golleriyle 4-1 yendi.

Grubundaki 3 maçını da kazanan Fas, lider, 6 puan toplayan Fildişi Sahili ise ikinci olarak son 16 takım arasına girdi.

B Grubu'nu 4 puanla tamamlayan Gine de bu sonuçlar sonrası en iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından tur atlamayı garantiledi.