Sivasspor'un yeni sezon kamp programı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu hazırlıkları için gerçekleştireceği kampların programı belli oldu.
Yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı için 5 Temmuz Cuma günü Bolu'da toplanacak Sivasspor, 6 Temmuz Cumartesi günü yapacağı antrenmanla yeni sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirecek. Bolu'da günde çift antrenman yapacak kırmızı-beyazlılar, 18 Temmuz'da Yeni Malatyaspor ile hazırlık maçı oynayacak. Demir Grup Sivasspor, 19 Temmuz'da ilk etap kampını tamamlayacak.
Bolu kampının ardından 2 gün izin yapacak kırmızı-beyazlı ekip, ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'ya geçecek ve 22-31 Temmuz tarihlerinde burada yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor, Hollanda kampında 3 hazırlık maçı yapacak.
Sivas temsilcisi, Hollanda kampının ardından kente dönerek yeni sezona Sivas'ta hazırlanacak.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.