Banvit'in ismi ve logosu değişti

Bandırma Basketbol İhtisas Kulübünden yapılan açıklamada, Banvit Basketbol Kulübünün yoluna yeni isim ve logo ile devam edeceği bildirildi.
Açıklamada, "Tarihinde yeni bir sayfa açan kulübün yeni ismi Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü oldu." denildi.
Bandırma Basketbol İhtisas Kulübünün Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübünün isminin ise aynı kalacağı öğrenildi.
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