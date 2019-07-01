Bülent Uygun: "Ankaragücü ile görüştüm"

Uygun, “Ankaragücü’nden teklif geldi. Ben Katar’dan döndükten sonra 4 takımla görüştüm. Yurt dışına gitmek istiyordum. Ama olmadı. Şu an Çin’den bir takımla görüşüyorum. Ankaragücü’ndeki görev nail olursa yerine getiririz. Ben hep zor takımlarda çalıştım. Kümede kalma savaşları verdim. Prensip olarak görüştük. Onların kendi çalışmaları var. Kongre kararı da aldılar” açıklamasını yaptı.
Uygun, 10 sene içerisinde Anadolu'dan 3-4 tane şampiyon çıkacağını ve bir gün kendisinin de bir takımı şampiyon yapacağını söyledi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.