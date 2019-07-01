Bülent Uygun: "Ankaragücü ile görüştüm"

Uygun, “Ankaragücü’nden teklif geldi. Ben Katar’dan döndükten sonra 4 takımla görüştüm. Yurt dışına gitmek istiyordum. Ama olmadı. Şu an Çin’den bir takımla görüşüyorum. Ankaragücü’ndeki görev nail olursa yerine getiririz. Ben hep zor takımlarda çalıştım. Kümede kalma savaşları verdim. Prensip olarak görüştük. Onların kendi çalışmaları var. Kongre kararı da aldılar” açıklamasını yaptı.



Uygun, 10 sene içerisinde Anadolu'dan 3-4 tane şampiyon çıkacağını ve bir gün kendisinin de bir takımı şampiyon yapacağını söyledi.